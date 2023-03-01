Красивая сова задремала на окне дома в центре Ржева Тверской области

Сова решила отдохнуть в центре города. Фото: vk.com/newrzhev/Ольга Исакова

Красивая сова прилетела 1 марта на окно дома, находящегося в самом центре Ржева Тверской области. Дремлющую на оконном отливе лесную птицу сняла на видео хозяйка квартиры.

Видео и рассказ о случайной пернатой гостье опубликованы в местной группе "Быль нового Ржева".

"Сегодня, в первый день весны, в качестве подарка, на моем окне дремлет живая сова", - пишет хозяйка квартиры. - "Ровно год назад мы видели подобную птичку, восседающую на можжевельнике, что находится на заднем плане видео. Была ли это сегодняшняя персона или её сородич – остается только гадать".

Женщина также надеется, что сову не обидят "хозяева ржевского воздушного пространства" - вороны.