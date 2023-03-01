Полицейские разыскали мошенницу, выманившую у пенсионерки 204 тыс. рублей в Тверской области

Задержанная. Фото: УМВД России по Тверской области.

83-летняя жительница Удомли Тверской области пострадала от действий мошенницы. Как уже сообщала «КП»-Тверь», к ней в дом пришла неизвестная женщина и, ссылаясь на «денежную реформу», убедила пенсионерку обменять имеющиеся у неё деньги на купюры «нового образца».

- Поверив аферистке, потерпевшая передала ей 204 000 рублей. После ухода незнакомки хозяйка квартиры обнаружила вместо денег сувенирную продукцию «банка приколов», - сообщили в пресс-службе Управления МВД РФ по Тверской области.

Полицейские начали розыск подозреваемой. Идентифицировать злоумышленницу удалось благодаря биологическим следам, оставленным ею на сувенирных банкнотах.

Оперативники разыскали подозреваемую на территории Новгородской области. По данным полицейских, 49-летняя неработающая женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.