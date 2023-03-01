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НовостиОбщество1 марта 2023 10:37

В Тверской области 1 марта коронавирусом заразился 151 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2772 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В регионе работают вакцинальные пункты.

В регионе работают вакцинальные пункты.

По данным на 1 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 151 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 184 763 человек. 180 284 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 486 772, в том числе за последние сутки – 2 234.

2772 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.