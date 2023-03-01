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НовостиОбщество1 марта 2023 10:25

В Тверской области скоро начнется приём заявок для участия в программе поддержки студенческих инициатив

Всего на это дело в 2023 году выделяется 3 млн рублей
Алексей АНДРЕЕВ
В Тверской области в этом году реализуют новую программу.

В Тверской области в этом году реализуют новую программу.

Фото: ПТО

7 марта начнется приём заявок от вузов и колледжей, расположенных в регионе, для участия в программе поддержки студенческих инициатив. В этом году она будет реализована впервые в Верхневолжье. На все проекты направят 3 млн рублей из областного бюджета.

Идею такой программы предложила студентка Тверского филиала РАНХиГС Ярослава Михайлик. Губернатор Игорь Руденя одобрил.

Конкурс проводит министерство образования Тверской области. Подробности об условиях участия в программе размещены на сайте министерства.

Приём заявок продлится до 5 апреля 2023 года.

Проекты студенческих инициатив могут быть реализованы по ряду направлений: создание условий для оснащения студенческих творческих коллективов, формирование медиа-пространств и мастерских, оснащение современных музейных или библиотечных пространств, обновление спортплощадок и тренажерных залов.