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НовостиПроисшествия1 марта 2023 10:13

В тройном ДТП в Ржеве Тверской области пострадала женщина

Столкнулись три отечественные машины
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Авария произошла на улице Грацинского. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Авария произошла на улице Грацинского. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Днём 1 марта на улице Грацинского в Ржеве Тверской области, произошло тройное ДТП: столкнулись три отечественных авто - "Лада Гранта" (такси), ВАЗ 2115 и "Лада Веста".

Как пояснили в областной Госавтоинспекции, 49-летний водитель "Гранты" при выезде со второстепенной дороги не пропустил "пятнадцатую" и врезался в неё. В результате столкновения "ВАЗ 2115" вылетел на встречную полосу и там врезался в "Весту".

В аварии пострадала пассажирка ВАЗа, женщина 44 лет. С черепно-мозговой травмой она доставлена в Ржевскую ЦРБ.

Все участники аварии были трезвы.

Фото: УГИБДД по Тверской области

Фото: УГИБДД по Тверской области