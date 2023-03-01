В тройном ДТП в Ржеве Тверской области пострадала женщина

Авария произошла на улице Грацинского. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Днём 1 марта на улице Грацинского в Ржеве Тверской области, произошло тройное ДТП: столкнулись три отечественных авто - "Лада Гранта" (такси), ВАЗ 2115 и "Лада Веста".

Как пояснили в областной Госавтоинспекции, 49-летний водитель "Гранты" при выезде со второстепенной дороги не пропустил "пятнадцатую" и врезался в неё. В результате столкновения "ВАЗ 2115" вылетел на встречную полосу и там врезался в "Весту".

В аварии пострадала пассажирка ВАЗа, женщина 44 лет. С черепно-мозговой травмой она доставлена в Ржевскую ЦРБ.

Все участники аварии были трезвы.