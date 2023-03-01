Игорь Руденя поздравил спасателей Тверской области с Днём образования аварийно-спасательной службы

Глава региона поздравил спасателей. Фото: ПТО

1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Сегодня также - День образования аварийно-спасательной службы Управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области. С праздниками сотрудников и ветеранов ведомства поздравил губернатор Игорь Руденя.

- На вашем счету - грамотно и четко решенные задачи по спасению людей и укреплению безопасности территории Тверской области. Благодарю вас и ваших коллег за исключительный профессионализм и самоотдачу, - отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что тверские подразделения гражданской обороны оснащены самым современным оборудованием.

Губернатор выразил уверенность, что опыт и профессионализм, верность традициям будут и впредь способствовать успешному решению задач в области гражданской обороны в Верхневолжье.