Сливочное масло в тверских магазинах оказалось фальсификатом

В сливочном масле обнаружили немолочные жиры
Фото: Андрей МИНАЕВ
В магазине Твери инспекторами регионального управления Россельхознадзора были взяты пробы сливочного масла "Традиционное 82,5%" и направлены на исследование.
В ходе проверки специалисты Тверской межобластной ветлаборатории установили, что в составе присутствуют жиры немолочного происхождения.
Производителем масла заявлено предприятие в Свердловской области.
Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.