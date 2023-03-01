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НовостиОбщество1 марта 2023 9:33

Сливочное масло в тверских магазинах оказалось фальсификатом

В продукте выявлены немолочные жиры
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В сливочном масле обнаружили немолочные жиры

В сливочном масле обнаружили немолочные жиры

Фото: Андрей МИНАЕВ

В магазине Твери инспекторами регионального управления Россельхознадзора были взяты пробы сливочного масла "Традиционное 82,5%" и направлены на исследование.

В ходе проверки специалисты Тверской межобластной ветлаборатории установили, что в составе присутствуют жиры немолочного происхождения.

Производителем масла заявлено предприятие в Свердловской области.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.