В молочных продуктах из Тверской области обнаружена кишечная палочка

В молочных продуктах нашли кишечную палочку Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории, по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, исследовали молочную продукцию и обнаружили в пробах творога жирностью 5% и йогурта 2,5% бактерии группы кишечной палочки.

Продукты были произведены в Тверской области. Отбор образцов осуществлялся непосредственно по месту производства.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.