Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 марта 2023 9:27

В молочных продуктах из Тверской области обнаружена кишечная палочка

Проверку провели в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В молочных продуктах нашли кишечную палочку

В молочных продуктах нашли кишечную палочку

Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории, по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, исследовали молочную продукцию и обнаружили в пробах творога жирностью 5% и йогурта 2,5% бактерии группы кишечной палочки.

Продукты были произведены в Тверской области. Отбор образцов осуществлялся непосредственно по месту производства.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.