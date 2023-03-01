Прокуратура обязала оснастить дорожными знаками территорию у школы в Тверской области

Проверку провела прокуратура
Фото: Ольга Крыльцова
Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что около одного из образовательных учреждений имеются дефекты дорожного полотна, отсутствует искусственная неровность и дорожный знак "Дети". Дорожные знаки, установленные рядом с образовательным учреждением, деформированы и выгорели.
Главе муниципалитета внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены частично.
Прокуратурой направлено в суд исковое заявление о признании бездействия муниципалитета незаконным и возложении обязанности установить дорожные знаки и осуществить монтаж искусственной неровности.
По решению суда, устранить все недочеты муниципалитет обязан до 1 сентября 2023 года.