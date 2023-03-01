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НовостиОбщество1 марта 2023 8:39

Прокуратура обязала оснастить дорожными знаками территорию у школы в Тверской области

Нарушения частично устранили
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проверку провела прокуратура

Проверку провела прокуратура

Фото: Ольга Крыльцова

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что около одного из образовательных учреждений имеются дефекты дорожного полотна, отсутствует искусственная неровность и дорожный знак "Дети". Дорожные знаки, установленные рядом с образовательным учреждением, деформированы и выгорели.

Главе муниципалитета внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены частично.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление о признании бездействия муниципалитета незаконным и возложении обязанности установить дорожные знаки и осуществить монтаж искусственной неровности.

По решению суда, устранить все недочеты муниципалитет обязан до 1 сентября 2023 года.