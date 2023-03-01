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НовостиОбщество1 марта 2023 8:34

Судебные приставы в Твери проведут приём граждан по вопросам работы коллекторов

Мероприятие состоится 10 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Судебные приставы проведут приём граждан по вопросам работы коллекторов

Судебные приставы проведут приём граждан по вопросам работы коллекторов

Фото: Мария ЛЕНЦ

10 марта судебные приставы УФССП России по Тверской области проведут прием по вопросам работы коллекторов.

Граждане, столкнувшиеся с нарушениями и злоупотреблениями в работе коллекторских агентств, микрофинансовых организаций, кредитных организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, могут прийти на личный прием к специалистам УФССП России по Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Веселова, д. 4, каб.107 или позвонить по номеру: 8(4822) 77-90-19.

Время приема: с 9:00 до 16:00.