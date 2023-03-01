Судебные приставы в Твери проведут приём граждан по вопросам работы коллекторов

Судебные приставы проведут приём граждан по вопросам работы коллекторов Фото: Мария ЛЕНЦ

10 марта судебные приставы УФССП России по Тверской области проведут прием по вопросам работы коллекторов.

Граждане, столкнувшиеся с нарушениями и злоупотреблениями в работе коллекторских агентств, микрофинансовых организаций, кредитных организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, могут прийти на личный прием к специалистам УФССП России по Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Веселова, д. 4, каб.107 или позвонить по номеру: 8(4822) 77-90-19.

Время приема: с 9:00 до 16:00.