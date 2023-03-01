Календарная весна принесла в Тверскую область осадки и кратковременное потепление

Синоптики прогнозируют потепление до 0 градусов Фото: Артем КИЛЬКИН

1 марта - начало календарной весны - в Тверской области началось с небольшого потепления. Утром и днем температура воздуха составила -1 градус.

2 и 3 марта марта синоптики прогнозируют потепление до 0 градусов. Возможен мокрый снег, переменная облачность с прояснениями. Северо-западный ветер - до 10 м/с.

Ночью -6... -1 градус. В ближайшие несколько дней картина погоды сильно не изменится. На дорогах - гололедица.

Будьте внимательны и осторожны, особенно при управлении автотранспортом.