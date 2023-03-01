В Твери состоится концерт поэта Саши Аносова "Тёплые вещи"

В Твери пройдет концерт Саши Аносова Фото: vk.com/sasha_anossov

В Твери состоится концерт автора нескольких поэтических сборников и более 30 песен Саши Аносова "Тёплые вещи". Живое выступление пройдет 11 марта в арт-пространстве "Берёзовый Сказ" на Советской 19.

В программе: новые песни, а также уже ранее исполнявшиеся на концертах. Среди новых композиций особое место занимает песня "Встреча" на стихи тверской поэтессы Галины Безруковой.

Концерт пройдет в сопровождении Виктора Жарова-Булгакова (Москва) - акустическая и электрогитары, бэк-вокал.

Начало в 17:00.