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НовостиДосуг1 марта 2023 8:16

В Твери состоится концерт поэта Саши Аносова "Тёплые вещи"

Живое выступление пройдет 11 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери пройдет концерт Саши Аносова Фото: vk.com/sasha_anossov

В Твери пройдет концерт Саши Аносова Фото: vk.com/sasha_anossov

В Твери состоится концерт автора нескольких поэтических сборников и более 30 песен Саши Аносова "Тёплые вещи". Живое выступление пройдет 11 марта в арт-пространстве "Берёзовый Сказ" на Советской 19.

В программе: новые песни, а также уже ранее исполнявшиеся на концертах. Среди новых композиций особое место занимает песня "Встреча" на стихи тверской поэтессы Галины Безруковой.

Концерт пройдет в сопровождении Виктора Жарова-Булгакова (Москва) - акустическая и электрогитары, бэк-вокал.

Начало в 17:00.