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НовостиПроисшествия1 марта 2023 7:56

Из гаража жителя Тверской области украли снегоход и автоприцеп

Ущерб составил 850 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Кражу имущества совершил сосед потерпевшего Фото: УМВД России по Тверской области

Кражу имущества совершил сосед потерпевшего Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть Зубцовского отдела полиции обратился 53-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что больше года проживал за пределами России и не появлялся на даче в деревне Пищалино. По приезду обнаружил пропажу из гаража снегохода и автоприцепа общей стоимостью 850 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели территорию, проверили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, изучили записи камер видеонаблюдения.

Под подозрение попал сосед потерпевшего. Мужчина присматривал за домом и, пока хозяина не было, погрузил снегоход в автоприцеп и вывез на свою территорию с целью дальнейшей продажи.

Похищенное имущество возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело.