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НовостиОбщество1 марта 2023 7:30

Житель Тверской области поставил на фиктивный учет в своем доме иностранную гражданку

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителя Тверской области будут судить за фиктивную постановку на учет иностранной гражданки

Жителя Тверской области будут судить за фиктивную постановку на учет иностранной гражданки

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Рамешковского района утверждено обвинительное заключение в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в фиктивной регистрации иностранной гражданки.

Женщину обвиняемый зарегистрировал в своем доме в поселке Рамешки. Однако, проживать она там не планировала.

Уголовное дело по статье №322.2 УК РФ направлено в Рамешковский районный суд для рассмотрения по существу.