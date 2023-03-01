Житель Тверской области поставил на фиктивный учет в своем доме иностранную гражданку

Жителя Тверской области будут судить за фиктивную постановку на учет иностранной гражданки Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Рамешковского района утверждено обвинительное заключение в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в фиктивной регистрации иностранной гражданки.

Женщину обвиняемый зарегистрировал в своем доме в поселке Рамешки. Однако, проживать она там не планировала.

Уголовное дело по статье №322.2 УК РФ направлено в Рамешковский районный суд для рассмотрения по существу.