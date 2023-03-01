Житель Белого в Тверской области пожаловался в прокуратуру на неубранные дороги

Жители районов жалуются на неубранный снег
Фото: Виктория ТУШКОВА
В прокуратуру Бельского района на состояние дорог пожаловался местный житель.
Установлено, что содержание автомобильных дорог надлежащим образом не осуществляется, на пяти улицах в Белом образовался снежный накат, у пешеходных переходов сформированы снежные валы.
Руководителю ООО "Дорсервис" внесено представление, нарушения устранены.
В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, виновный оштрафован на 20 000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.