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НовостиОбщество1 марта 2023 7:18

Житель Белого в Тверской области пожаловался в прокуратуру на неубранные дороги

Руководитель "Дорсервиса" оштрафован
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители районов жалуются на неубранный снег

Жители районов жалуются на неубранный снег

Фото: Виктория ТУШКОВА

В прокуратуру Бельского района на состояние дорог пожаловался местный житель.

Установлено, что содержание автомобильных дорог надлежащим образом не осуществляется, на пяти улицах в Белом образовался снежный накат, у пешеходных переходов сформированы снежные валы.

Руководителю ООО "Дорсервис" внесено представление, нарушения устранены.

В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, виновный оштрафован на 20 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.