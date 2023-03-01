Аварийно-спасательная служба Тверской области отмечает 28 лет со дня образования Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Аварийно-спасательная служба Тверской области отмечает 28 лет со дня образования. 1 марта 1995 года в Верхневолжье началась история тверского корпуса спасателей.

За годы существования аварийно-спасательной службы спасатели принимали участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций не только регионального, но и федерального уровня.

- Часто приходится помогать людям, застрявшим в строительных конструкциях или попавшим в беду на работе и производстве. Бывают и техногенные аварии. В последние годы отмечается рост ДТП, для ликвидации последствий которых требуется специальная помощь спасателей. Сотрудники АСС выезжают на сообщения о том, что нужно вскрыть двери, когда в квартире остаются дети, беспомощные старики, либо работающие без присмотра газовые и электрические приборы, - отмечают в ГУ МЧС России по Тверской области.

Руководство и личный состав Главного управления МЧС России по Тверской области поздравляет всех сотрудников аварийно-спасательной службы ГКУ "Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области" с праздником.