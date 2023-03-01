В Твери пройдут торги на размещение объектов сезонной торговли

Уличная торговля в стилизованных домиках начнется в апреле Фото: администрация Твери

В Твери определят предпринимателей, которые в течение летнего сезона будут вести торговлю в стилизованных домиках и торговых палатках.

Схема размещения торговых точек - палаток, киосков, холодильников, мобильного торгового оборудования - будет определена заранее, места предоставлены на конкурсной основе.

Аукционы на право заключения договоров будут проводится в открытой форме на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Прием заявок на размещение 49 торговых точек уже стартовал.

В ассортименте для продажи: мороженое; саженцы, рассада, семена; бахчевые, овощи, фрукты; игрушки, сувениры, очки, шары; кукуруза, поп-корн, сладкая вата; безалкогольные прохладительные напитки; безалкогольные горячие напитки.

- На подачу заявок предпринимателям отводится около месяца, сами торги состоятся в период с 17 по 27 марта, открытие самих торговых точек намечено на апрель, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.