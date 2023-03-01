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НовостиОбщество1 марта 2023 6:39

У Ржевского мемориала в Тверской области развернут копию Знамени Победы

Патриотическая акция состоится 3 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
У Ржевского мемориала в Тверской области развернут копию Знамени Победы

У Ржевского мемориала в Тверской области развернут копию Знамени Победы

Фото: Александр ЖМУЛИН

3 марта у Ржевского мемориала Советскому солдату состоится патриотическая акция, приуроченная к 80-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Активисты развернут у подножия монумента копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров и запустят в небо 80 шаров. В преддверии памятной даты в филиале "Музея Победы" были организованы уроки мужества для школьников, посвященные Ржевской битве.