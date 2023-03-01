Нескольким колледжам Тверской области выделят субсидии на оснащение для обучения студентов с особенностями здоровья

В областном правительстве прошло заседание бюджетной комиссии. Фото: ПТО

Семи колледжам региона выделят субсидии на обеспечение условий для обучения там студентов с особенностями здоровья. Средства предусмотрены по региональной программе «Доступная среда».

Вопрос о выделении субсидий колледжам на эти цели был рассмотрен 28 февраля на заседании региональной бюджетной комиссии. Его провел губернатор Игорь Руденя.

Субсидии предусмотрены Кимрскому, Тверскоому полиграфическому, Торжокскому промышленно-гуманитарному и Вышневолоцкому колледжу, а также колледжам имени П.А. Кайкова в Твери, имени Н.В. Петровского в Ржеве и имени Н.М. Полежаева в Калязине.

- В 2023 году предусмотрена закупка для учреждений систем вызова персонала, информационных и сенсорных терминалов, интегрированных образовательных панелей, акустических систем, специальных указателей, пандусов, автоматизированных рабочих мест и другого оборудования, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.