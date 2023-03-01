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НовостиОбщество1 марта 2023 5:09

В колонию Твери с помощью квадрокоптера пытались доставить телефоны

Злоумышленника задержала охрана
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Запрещенные предметы были изъяты Фото: УФСИН России по Тверской области

Запрещенные предметы были изъяты Фото: УФСИН России по Тверской области

Запрещенные предметы в тверскую ИК-1 строгого режима попытался доставить 33-летний мужчина.

27 февраля на внешней запретной зоне учреждения его задержали сотрудники оперативного отдела ИК-1. Злоумышленник с помощью квадрокоптера собирался перебросить через основное ограждение средства сотовой связи и комплектующие.

У правонарушителя изъяты четыре мобильных телефона, три зарядных блока, три USB шнура и радиоуправляемый квадрокоптер.

- По данному факту проводится проверка. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы в суд, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.