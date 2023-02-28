В Тверской области отменили проверку системы оповещения 1 марта

В Тверской области отменили проверку системы оповещения Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области отменили проверку системы оповещения, которая была запланирована 1 марта. Об этом 28 февраля сообщило региональное МЧС.

- В связи с внедрением недостоверной информации в инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности, принято решение о переносе сроков проведения комплексных проверок готовности систем оповещения населения с запуском электросирен (громкоговорителей), замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) и доведением проверочных сигналов и информации до населения, - сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о сроке проведения будет доведена дополнительно.