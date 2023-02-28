Тверь вошла в десятку самых красивых зимних городов России

Тверь. Стрелка Волги и Тверцы. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверь вошла в десятку самых красивых городов зимы по мнению любителей путешествий.

Опрос о том, какой город был самым красивым уходящей зимой 2022-2023, провёл российский сервис бронирования Tvil.ru. Для пущей объективности (а возможно просто для того, чтобы дать шанс другим городам) из исследования исключили безусловных лидеров предыдущих опросов - Москву, Сочи и Санкт-Петербург.

В итоге самым красивым зимним городом был признан Калининград - ему отдали предпочтение 25% опрошенных. Второе место у Казани (19%), третьим по зимней красоте городом стал Иркутск (14%).

За столицу Верхневолжья голоса отдали 2% участников опроса (девятое место). "Тверь понемногу превращается в интереснейший туристический центр, где хорошо и летом, и зимой", отмечают составители рейтинга.

В список красивейших зимних городов также вошли наши соседи - Вологда и Ярославль, а ещё Нижний Новгород, Владимир, Рязань и Тула.

Напомним, что сейчас Тверь борется за звание "Город России - 2023". Пока наши позиции в голосовании, мягко говоря, невысоки. Что это за конкурс и как проголосовать - читайте здесь.