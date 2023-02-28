Тверской академический театр драмы готовит премьеру спектакля «БезОбломов»

Репетиции подходят к завершению, скоро премьера. Фото: VK/Тверской академический театр драмы

Тверской академический театр драмы совсем скоро представит публике премьерный спектакль «БезОбломов» (16+). Это постановка Никиты Бахметьева по пьесе Михаила Угарова. Драматическое произведение было создано по мотивам известнейшего романа Ивана Гончарова.

Это первый спектакль Никиты Бахметьева в качестве штатного режиссера-постановщика театра драмы. При этом в репертуаре уже есть дипломная постановка молодого режиссёра «Калека с острова Инишмаан» (18+).

Пьеса российского драматурга Михаила Угарова представляет собой актуализацию и переосмысление классической русской драматургии для театральной сцены.

В спектакле «БезОбломов» заняты заслуженный артист России Валентин Кулагин, артисты Константин Василенко, Вячеслав Хархота, Яна Голубева, Анжелика Панкова, Виктория Козлова, Ирина Погодина, Алексей Великотный и Александр Крайнов.