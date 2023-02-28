Более тысячи электронных сертификатов на технические средства реабилитации оформлено в Тверской области

К настоящему времени в регионе оформлен 1 061 электронный сертификат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тверской области к настоящему времени оформило 1 061 электронный сертификат на технические средства реабилитации (ТСР) на общую сумму свыше 32 млн рублей, сообщает ведомство.

Электронный сертификат – новый способ обеспечения инвалидов средствами реабилитации. С его помощью гражданин может самостоятельно приобрести специальное устройство или приспособление, рекомендованное ему в индивидуальной реабилитационной программе.

В электронном каталоге ТСР представлено свыше 6,7 тысячи изделий реабилитации, а также 609 организаций-поставщиков и производителей средств реабилитации.

На получение сертификата имеют право люди с инвалидностью, граждане, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание, ветераны. Оформить сертификат можно через портал Госуслуг, МФЦ, на личном приёме в региональном отделении СоцФонда.