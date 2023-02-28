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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 15:16

Пенсионерку из Тверской области мошенник пытался обмануть на 150 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенник пытался обмануть женщину на 150 000 рублей

Мошенник пытался обмануть женщину на 150 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

67-летняя жительница Удомли стала жертвой телефонного мошенника, который позвонил ей и представился работником Центробанка. Незнакомец сообщил, что в отношении женщины совершаются мошеннические действия, и чтобы их предотвратить, она должна срочно оформить кредит на 150 тысяч рублей и перечислить эти деньги на указанный лжебанкиром счёт.

Пенсионерка пошла с деньгами в салон связи, где сотрудник заподозрила обман, остановила женщину и вызвала полицию.

По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело.