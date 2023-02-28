Пенсионерку из Тверской области мошенник пытался обмануть на 150 000 рублей

Мошенник пытался обмануть женщину на 150 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

67-летняя жительница Удомли стала жертвой телефонного мошенника, который позвонил ей и представился работником Центробанка. Незнакомец сообщил, что в отношении женщины совершаются мошеннические действия, и чтобы их предотвратить, она должна срочно оформить кредит на 150 тысяч рублей и перечислить эти деньги на указанный лжебанкиром счёт.

Пенсионерка пошла с деньгами в салон связи, где сотрудник заподозрила обман, остановила женщину и вызвала полицию.

По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело.