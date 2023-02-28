В составе рабочей силы Тверской области женщин с высшим образованием больше, чем мужчин

Видать, учится прекрасный пол прилежнее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В составе рабочей силы Тверской области преобладают специалисты со средним профессиональным образованием.

"Рабочую статистику" подготовил Тверьстат. По данным ведомства за январь-ноябрь 2022 года, всего в регионе числится 635 тыс. человек рабочей силы (жителей в возрасте от 15 лет, которые в рассматриваемый период считаются занятыми или безработными). Среди них 23% имеют высшее образование, 57% – среднее профессиональное.

Интересно, что женщин с высшим образованием в регионе на 30 тыс. человек больше, чем мужчин, а со средним профессиональным – на 21 тыс. меньше.