В Твери 1 марта запретят парковку на площади Михаила Тверского

В Твери временно ограничат парковку на площади Михаила Тверского
Фото: ПТО
1 марта в Твери будет введено ограничение парковки всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского (в районе дома №4 на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского и дома №23 на улице Вольного Новгорода).
Ограничение будет действовать в утренние часы, с 7:00 до 9:30.
На период проведения мероприятия транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями. Будьте внимательны на участке, следите за дорожными знаками.