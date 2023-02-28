В Твери 1 марта запретят парковку на площади Михаила Тверского

В Твери временно ограничат парковку на площади Михаила Тверского Фото: ПТО

1 марта в Твери будет введено ограничение парковки всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского (в районе дома №4 на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского и дома №23 на улице Вольного Новгорода).

Ограничение будет действовать в утренние часы, с 7:00 до 9:30.

На период проведения мероприятия транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями. Будьте внимательны на участке, следите за дорожными знаками.