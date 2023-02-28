Многодетные семьи Тверской области могут получить до 300 000 рублей на газификацию своих домов

В регионе расширяются меры поддержки граждан на догазификацию домовладений. Фото: ПТО

В регионе ряд категорий граждан могут получить региональную поддержку на газификацию частных домовладений. Среди них – многодетные семьи. Пресс-служба областного правительства сообщает, что по решению губернатора Игоря Рудени супруги, воспитывающие троих и более детей, теперь смогут получить финансовую помощь на это независимо от уровня своих доходов.

Уточняется, что многодетным семьям на газификацию своих частных домов (а также на проводку отопления) будут выделять в регионе до 300 тыс. рублей.

Субсидия предоставляется семьям, проживающим в Тверской области не менее пяти лет, только на газификацию одного домовладения, где получатели поддержки прописаны и собственниками которого являются.

Право на получение субсидии удостоверяется свидетельством о предоставлении поддержки на проведение работ по газификации домовладения.

Для получения свидетельства необходимо заключить договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения с организацией, представляющей единого оператора газификации в регионе. Понадобятся также копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и документ о праве собственности заявителя на газифицируемое частное домовладение.

С этим пакетом документов необходимо подать заявление на получение поддержки в любой филиал МФЦ, либо по почте письмом в адрес центра соцподдержки населения по месту жительства.

Можно также предоставить пакет электронных документов, заверенных электронной подписью, через Единый портал государственных и муниципальных услуг в адрес центра соцподдержки.

Оплата производится органами соцподдержки напрямую исполнителю по факту выполнения договорных обязательств.

По вопросам получения финансовой помощи на газификацию необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства.

Всего на поддержку многодетных семей и льготников в рамках догазификации в 2023 году предусмотрено 117,4 млн рублей областных средств.