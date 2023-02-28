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НовостиЗвезды28 февраля 2023 14:08

В Твери состоится городской открытый конкурс театрального творчества "МАРТ"

Он посвящен Всемирному дню театра
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери состоится городской открытый конкурс театрального творчества "МАРТ" Фото: vk.com/zatvereckiy

В Твери состоится городской открытый конкурс театрального творчества "МАРТ" Фото: vk.com/zatvereckiy

21 марта состоится III Тверской городской открытый конкурс театрального творчества "МАРТ". Мероприятие посвящено Всемирному дню театра и пройдет в ДК "Затверецкий".

Конкурс призван объединить театральные коллективы города Твери и других муниципальных образований для творческого и профессионального общения, обмена опытом работы руководителей коллективов и их участников.

Оценивать конкурсные выступления и определять победителей будет жюри в составе специалистов в области театрального искусства. По итогам конкурса все участники получат дипломы. Также будут определены звания обладателя Гран-при, Лауреата I, II и III степени.

Начало в 9:00. 18+