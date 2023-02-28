В Тверской области злоумышленники дважды украли световую башню

Злоумышленников разыскала полиция Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию поступило заявление от рабочего нефтегазовой организации. Мужчина с двумя коллегами приехал в Нелидово на вахту и проживал в местной гостинице, неподалёку от которой припарковал служебный автомобиль ГАЗ. Утром потерпевший обнаружил пропажу автономной осветительной установки в комплекте с бензогенератором.

В ходе розыска полицейские выяснили, что имущество было похищено дважды. Световую башню ночью с автомобиля сняли двое местных жителей в возрасте 19 и 20 лет. Установку спрятали в кустах.

Позже один из злоумышленников распивал алкоголь в компании знакомых и рассказал о краже собутыльнику, в тот вместе с приятелями пошел к месту тайника, забрал похищенное и продал за 15 000 рублей.

Личности всех злоумышленников установлены. В полиции фигуранты сознались в содеянном. Световую башню вернут владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.