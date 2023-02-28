Полицейские помогли москвичке разыскать сына в Тверской области

Полицейские помогли женщине разыскать сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отдел МВД России по Конаковскому району обратилась жительница Москвы с просьбой разыскать её взрослого сына. Женщина сообщила, что мужчина проживает отдельно от неё в общежитии Конакова, имеет проблемы со здоровьем и в течение нескольких дней не выходил на связь.

Следственно-оперативная группа, в составе которой выезжал старший сержант полиции Илья Озеров, выехала по адресу.

Полицейские в течение дежурных суток обнаружили сына заявительницы по месту его проживания.

- По информации сотрудников полиции, мужчина был в порядке, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. Как пояснил сам мужчина, он долго не звонил матери, потому что забыл, куда убрал свой мобильный телефон, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

После разговора с сыном женщина поблагодарила полицейских за помощь.