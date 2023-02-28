В Твери госавтоинспекторы провели рейд "Встречная полоса"

Госавтоинспекторы провели рейд "Встречная полоса" Фото: Виктория ТУШКОВА

28 февраля сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Твери провели рейд "Встречная полоса" с целью выявления нарушений ПДД водителями транспортных средств.

За время профилактического мероприятия инспекторы ДПС выявили пять нарушений, связанных с обгоном в нарушение правил.

- С начала 2023 года на территории Твери зарегистрировано два ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, в которых три человека пострадали, - сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Твери напоминает, что выезд на полосу встречного движения наказывается штрафом на сумму 5000 рублей либо лишением права управления на срок до полугода.