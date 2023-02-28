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НовостиЭкономика28 февраля 2023 13:14

В Тверской области увеличены ставки субсидий на элитное семеноводство

Решение принято в правительстве региона
Алексей АНДРЕЕВ
В регионе усилены меры поддержки элитного семеноводства.

В регионе усилены меры поддержки элитного семеноводства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхневолжье увеличены ставки субсидий аграриям, занимающимся элитным семеноводством. Вопрос рассмотрен на заседании областного правительства, которое 28 февраля провёл губернатор Игорь Руденя.

Ставка субсидии на 1 га площади, занятой зерновыми и зернобобовыми культурами увеличена с 1500 рублей до 1600 рублей, однолетними и многолетними травами - с 875 рублей до 900 рублей, льном-долгунцом – с 6 тыс. рублей до 11 тыс. рублей. Поддержка предоставляется на возмещение части затрат на приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, запчастей для сельхозтехники.

Получателями поддержки могут стать более 40 хозяйств региона, имеющих порядка 6,5 тыс. га элитных посевов сельхозкультур.

- Очень важны сроки доведения мер поддержки, - отметил Игорь Руденя. - Мы это должны сделать в первом квартале текущего года.

Внесены изменения и в механизм предоставления субсидий на поддержку элитного семеноводства, что позволит доводить средства до аграриев в более короткие сроки.

Согласно квалификации Россельхознадзора, элитные семена - это семена, полученные от последующего размножения оригинальных семян, это потомство лучших, отобранных растений данного сорта.