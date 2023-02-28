В Лихославле простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Алексеем Виноградовым

Мобилизованный Алексей Виноградов погиб в ходе СВО Фото: администрация Лихославльского муниципального округа

27 февраля в Лихославле простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим из Тверской области Алексеем Виноградовым. Боец погиб 1 февраля 2023 года. Ему было 43 года.

Как сообщает администрация Лихославльского муниципального округа, Алексей Алексеевич родился в деревне Первитино, здесь же и учился, после школы закончил ПТУ №43 в Лихославле. Работал в лихославльском филиале АО "Газпром Газораспределение" в Торжке. 23 сентября 2022 года ушёл в числе мобилизованных граждан исполнять воинский долг на Украину.

Военнослужащего похоронили с воинскими почестями.