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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:14

Фальсификат сливочного масла обнаружили в магазине в Ржеве Тверской области

Молочный продукт проверили в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сливочное масло оказалось фальсификатом

Сливочное масло оказалось фальсификатом

Фото: Андрей МИНАЕВ

В магазине Ржева взяли пробы сливочных масел "Крестьянское 72,5%" и "Традиционное 82,5%", произведенных в Брянской и Московской областях.

В ходе проверки специалисты Тверской межобластной ветлаборатории установили, что продукт фальсифицирован жирами немолочного происхождения. В лабораторию образцы масла поступили по направлению регионального управления Россельхознадзора.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.