Фальсификат сливочного масла обнаружили в магазине в Ржеве Тверской области

Сливочное масло оказалось фальсификатом
Фото: Андрей МИНАЕВ
В магазине Ржева взяли пробы сливочных масел "Крестьянское 72,5%" и "Традиционное 82,5%", произведенных в Брянской и Московской областях.
В ходе проверки специалисты Тверской межобластной ветлаборатории установили, что продукт фальсифицирован жирами немолочного происхождения. В лабораторию образцы масла поступили по направлению регионального управления Россельхознадзора.
Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.