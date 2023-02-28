Фальсификат сливочного масла обнаружили в магазине в Ржеве Тверской области

Сливочное масло оказалось фальсификатом Фото: Андрей МИНАЕВ

В магазине Ржева взяли пробы сливочных масел "Крестьянское 72,5%" и "Традиционное 82,5%", произведенных в Брянской и Московской областях.

В ходе проверки специалисты Тверской межобластной ветлаборатории установили, что продукт фальсифицирован жирами немолочного происхождения. В лабораторию образцы масла поступили по направлению регионального управления Россельхознадзора.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.