Президент России удостоил наград двух жительниц Тверской области

Две жительницы Тверской области удостоены госнаград Фото: ПТО

Президент России Владимир Путин удостоил наград двух жительниц Тверской области. С этим событием их поздравил губернатор Игорь Руденя.

За большие заслуги в области образования и патриотического воспитания молодёжи почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" присвоено учителю Жарковской средней общеобразовательной школы №1 Ирине Константиновой.

Ирина Евгеньевна на протяжении 14 лет работала учителем начальных классов и уже 23 года преподает русский язык и литературу.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена водителю ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие" Надежде Чечкиной.

Надежда Львовна на протяжении 10 лет работала в Твери водителем троллейбуса. В 2020 году при внедрении новой транспортной модели в областной столице прошла переподготовку на водительскую категорию "D" и стала одной из первых женщин - водителей автобуса в ООО "Верхневолжское АТП". Надежда Чечкина работает на городском маршруте № 1 "Железнодорожный вокзал – Центральная районная больница".