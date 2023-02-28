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НовостиОбщество28 февраля 2023 7:09

В Тверской области выявлено 5900 случаев ОРВИ

Эпидпорог не превышен
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
ОРВИ и гриппом в Тверской области болеют 5900 человек

ОРВИ и гриппом в Тверской области болеют 5900 человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На восьмой календарной неделе выявлено 5900 случаев ОРВИ. Показатель ниже уровня недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 54,2%.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (грипп В, грипп А (H1N1)), РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и др., - сообщают специалисты ведомства.

Среди населения привито 580 000 человек.