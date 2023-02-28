В Тверской области выявлено 5900 случаев ОРВИ

ОРВИ и гриппом в Тверской области болеют 5900 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На восьмой календарной неделе выявлено 5900 случаев ОРВИ. Показатель ниже уровня недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 54,2%.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (грипп В, грипп А (H1N1)), РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и др., - сообщают специалисты ведомства.

Среди населения привито 580 000 человек.