В Твери из незаконного оборота изъято несколько охотничьих ружей

Проверку провела прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Московского района Твери в ходе проверки установлено, что у местного жителя в собственности находилось несколько охотничьих гладкоствольных ружей. В 2019 году их изъяли в связи с истечением срока разрешений на их ношение и хранение.

После смерти собственника наследник не получал разрешений на хранение и ношение оружия и не планировал его возвращать.

Право собственности на ружья прекращено. Они отправлены на реализацию, сумма с продажи будет передана наследнику.

Решение суда не вступило в законную силу.