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НовостиОбщество28 февраля 2023 6:39

В Твери из незаконного оборота изъято несколько охотничьих ружей

Оружие передано на реализацию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проверку провела прокуратура

Проверку провела прокуратура

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Московского района Твери в ходе проверки установлено, что у местного жителя в собственности находилось несколько охотничьих гладкоствольных ружей. В 2019 году их изъяли в связи с истечением срока разрешений на их ношение и хранение.

После смерти собственника наследник не получал разрешений на хранение и ношение оружия и не планировал его возвращать.

Право собственности на ружья прекращено. Они отправлены на реализацию, сумма с продажи будет передана наследнику.

Решение суда не вступило в законную силу.