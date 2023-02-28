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НовостиОбщество28 февраля 2023 6:07

Двое сожителей устроили наркопритон в квартире в Твери

Суд отправил их в колонию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Осужденных за организацию наркопритона отправили в колонию

Осужденных за организацию наркопритона отправили в колонию

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Перед судом предстали двое жителей Твери, которые, являясь сожителями в квартире, предоставляли жилплощадь наркозависимым людям.

Наркотические вещества они также употребляли.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя признал подсудимых виновными в организации наркопритона и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев и 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.