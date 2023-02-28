Двое сожителей устроили наркопритон в квартире в Твери

Осужденных за организацию наркопритона отправили в колонию
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Перед судом предстали двое жителей Твери, которые, являясь сожителями в квартире, предоставляли жилплощадь наркозависимым людям.
Наркотические вещества они также употребляли.
Суд с учётом мнения государственного обвинителя признал подсудимых виновными в организации наркопритона и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев и 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.