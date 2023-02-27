В обесточенных районах Тверской области развернуты временные пункты работы с потребителями

В пунктах все желающие могут оставить энергетикам заявки на проведение необходимых работ Фото: филиал ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго".

В районах Тверской области продолжают устранять последствия стихии и восстанавливать электроснабжение. Работы ведутся круглосуточно. В настоящее время полностью восстановлено электроснабжение в Торжокском и Рамешковском округах. Всего в Тверской области введено в работу более 200 воздушных линий всех классов напряжения.

По решению оперштаба ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" специалисты компаний развернули четыре временных пункта работы с потребителями электроэнергии.

- В пунктах все желающие могут оставить энергетикам заявки на проведение необходимых работ, а также получить оперативную информацию о восстановлении электроснабжения в регионе. Сотрудники уже проконсультировали более 250 жителей в 71 населенном пункте Тверской области, - сообщает отдел по связям с общественностью филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго".

27 февраля, были открыты дополнительные мобильные пункты работы с потребителями электроэнергии в Старицком, Адреапольском и Нелидовском округах (д.Юрьевское, д.Луги, д.Холмец, д. Сёла).

Пункты работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра "Россети" 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).