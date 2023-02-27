В Твери оштрафовали 94 пешехода-нарушителя

В Твери выявляют пешеходов и водителей-нарушителей ПДД Фото: УГИБДД России по Тверской области

С начала 2023 года на дорогах Твери произошло 17 наездов на пешеходов.

С целью профилактики ДТП с пострадавшими людьми с 20 по 26 февраля в городе прошло профилактическое мероприятие "Пешеход", при проведении которого были задействованы дополнительные экипажи ГИБДД.

За время рейда сотрудники ГИБДД составили 116 административных материалов в отношении водителей и пешеходов, нарушивших требования Правил дорожного движения, из них 94 в отношении пешеходов и 22 в отношении водителей.