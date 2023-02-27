В Твери пройдут соревнования по боксу Фото: администрация Твери

С 28 февраля по 4 марта в ФОК имени Султана Ахмерова состоятся традиционные соревнования по боксу. Турнир посвящен памяти первого мастера спорта СССР по боксу Тверской области Виталия Карелина.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Верхневолжья, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Вологодской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Воркуты, Мурманска и других городов.

Торжественное открытие и предварительные бои пройдут 28 февраля. Начало в 14:00.

1 марта в 14:00 - четвертьфинальные бои;

2 марта в 14:00 - полуфинальные бои;

3 марта в 14:00 - полуфинальные бои;

4 марта в 17:00 - финальные бои.

На финал соревнований приглашены: двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, обладатель кубка Вела-Баркера, Заслуженный мастер мпорта Олег Саитов, серебряный и бронзовый призер олимпийских игр, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, Герой Калмыкии, Заслуженный мастер спорта Раимкуль Малахбеков, заместитель председателя Совета чемпионов Федерации бокса России, мастер спорта Международного класса Ахмедхан Адилов.