Житель Тверской области тратит в магазинах в среднем 21,5 тыс. рублей в месяц

Больше всего денег жители региона за год оставили в продуктовых магазинах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оборот розничной торговли Тверской области в 2022 году составил 313,9 млрд рублей или 21,5 тыс. рублей в среднем на одного жителя в месяц. Цифры обнародовал Тверьстат.

Структура розничного товарооборота такова:

- 57% приходится на пищевые продукты (сюда статистика включает также напитки и табачные изделия);

- 43% – на непродовольственные товары.

В 2022 году в структуре потребительского рынка Тверской области оборот розничной торговли занимал 78,7%, оборот общественного питания – 3,2%, объём платных услуг населению – 18,1%.