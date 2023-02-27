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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 15:05

Пожилая женщина погибла при пожаре в Ржевском округе в Тверской области

Огонь уничтожил стены и кровлю строения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
При пожаре в жилом доме погибла женщина Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

При пожаре в жилом доме погибла женщина Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ЧП произошло 26 февраля в деревне Ковынево в Ржевском муниципальном округе Тверской области.

- Сигнал о возгорании в жилом деревянном доме поступил на пульт дежурного в 11:35. Пожар удалось локализовать к 11:55, полностью ликвидировать - к 15:45. При тушении пожара спасатели обнаружили тело женщины 1937-го года рождения, - сообщает паблик "Ржев Сегодня".

Огонь уничтожил кровлю и повредил стены по всей площади здания. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная работа печного отопления.