Пожилая женщина погибла при пожаре в Ржевском округе в Тверской области

При пожаре в жилом доме погибла женщина Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ЧП произошло 26 февраля в деревне Ковынево в Ржевском муниципальном округе Тверской области.

- Сигнал о возгорании в жилом деревянном доме поступил на пульт дежурного в 11:35. Пожар удалось локализовать к 11:55, полностью ликвидировать - к 15:45. При тушении пожара спасатели обнаружили тело женщины 1937-го года рождения, - сообщает паблик "Ржев Сегодня".

Огонь уничтожил кровлю и повредил стены по всей площади здания. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная работа печного отопления.