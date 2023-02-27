Сотрудники ГИБДД спасли людей из горящего дома в Тверской области

Инспекторы ГИБДД спасли людей из горящего дома Фото: Виктория ТУШКОВА

Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тверской области старший лейтенант полиции Иван Григорьев и лейтенант полиции Ержан Береналиев спасли людей из горящего двухквартирного дома.

ЧП произошло в поселка Медное Калининского района. Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы увидели дым и пламя, сообщили о происшествии в экстренные службы и поспешили к месту пожара. В доме уже горели крыльцо и крыша.

Инспекторы разбудили людей и эвакуировали их на улицу, а сами попытались сбить пламя с помощью автомобильного огнетушителя. От спасенных жильцов они узнали, что в соседнем помещении могут находиться еще двое мужчин, отец и сын.

- Лейтенант полиции Ержан Береналиев помогал выносить из огня личные вещи граждан, старший лейтенант полиции Иван Григорьев принял решение разбить окно, чтобы спасти жителей другой части домовладения. Он обнаружил обоих мужчин в задымленном помещении и вместе с напарником помог им выбраться на улицу. Спустя несколько минут после эвакуации людей пламя полностью охватило частное домовладение, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жильцам дома была оказана необходимая медицинская помощь.