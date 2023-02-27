В Тверском лечебно-реабилитационном центре внедряют новые методики реабилитации детей с ДЦП

Сейчас специалисты проходят обучение в Санкт-Петербурге. Фото: Александр ГЛУЗ

В Тверском областном лечебно-реабилитационном центре продолжается работа по развитию практик в области реабилитации пациентов с ДЦП - детским церебральным параличом. Ребятам помогают не только врачи, но и специалисты других направлений - логопеды, психологи, специалисты по физической реабилитации.

С этого года к работе приступят эрготерапевты – специалисты по восстановлению социальных, бытовых, рабочих, функциональных и двигательных навыков у людей с ограниченными возможностями, а также физические терапевты, которые занимаются улучшением двигательного развития ребёнка. Об этом сообщили в областном правительстве. Сейчас специалисты проходят обучение в Санкт-Петербурге.

Запланирована также дополнительная подготовка логопедов по направлению «дополнительная адаптивная коммуникация».

С конца прошлого года при реабилитации детей с церебральным параличом используется современное оборудование - интерактивная система виртуальной реальности «NIRVANA». Она позволяет в игровой форме тренировать координацию, а более тяжёлым пациентам развивать когнитивные функции.