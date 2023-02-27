Детский омбудсмен Тверской области Лариса Мосолыгина попала в санкционный список

Ларисе Мосолыгиной на 50 лет запретили въезд на территорию Украины Фото: из личного архива Ларисы Мосолыгиной

27 февраля детский омбудсмен Тверской области Лариса Мосолыгина сообщила, что попала в список персональных украинских санкций. Ей и ее коллегам из 50 других регионов запретили въезд на территорию Украины на ближайшие 50 лет.

Также Уполномоченным нельзя иметь в Незалежной активы и недвижимость.

- Удивил украинский правитель, ничего больше и не скажешь. Мы тут готовим итоговый доклад о деятельности в прошлом году, реагируем на жалобы, помогаем всем, кому помощь нужна, не глядя на гражданство. И тут такой "удар". Для бесов нет печальнее времени, как время поста - это, пожалуй, самое разумное и правдоподобное объяснение произошедшему- написала в соцсети Лариса Мосолыгина.