В Тверской области подвели итоги работы судов за 2022 год

В этом году Тверской областной суд отпраздновал 100-летний юбилей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 февраля в Твери прошло совещание судей судов Тверской области. Собравшиеся подвели итоги работы в 2022 году.

За год городскими, районными и межрайонными судами Тверской области было рассмотрено свыше 49 тыс. дел, мировыми судьями – более 274 тыс. дел. Особое внимание уделялось защите социальных и трудовых прав граждан, сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году Тверской областной суд отпраздновал круглый юбилей. 1 января 2023 года исполнилось 100 лет со дня основания Тверского губернского суда, правопреемником которого является современный областной суд.

Приветствие председателю Тверского областного суда Михаилу Золину и участникам совещания направил губернатор Игорь Руденя.

«В настоящее время одним из приоритетных направлений работы является осуществление мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, - цитирует главу региона пресс-служба правительства Тверской области. - Также важно обеспечить принцип неотвратимости наказания за преступления и правонарушения против государства, включая терроризм и экстремизм, распространение идеологии нацизма, а также недостоверной информации о специальной военной операции. Не менее значимая задача – обеспечение устойчивого развития региональной экономики. Рассчитываем на ваш ответственный, взвешенный подход при рассмотрении дел в экономической сфере, который послужит укреплению делового и инвестиционного климата в Верхневолжье».