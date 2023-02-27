В Тверской области восстановили работу 2 372 трансформаторных подстанций

Энергетики устраняют последствия снегопада Фото: филиал ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго"

К 14:00 27 февраля энергетики "Россети Центр" восстановили работу около 195 линий электропередачи и 2 372 трансформаторных подстанций в Тверской области

Напомним, из-за снегопада 25 февраля в районах произошло налипание снега на провода линий электропередачи (ЛЭП) и ветви деревьев. Часть потребителей осталась без электроснабжения.

Для борьбы с последствиями непогоды в помощь тверским энергетикам были направлены дополнительно 50 бригад из 15 регионов присутствия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".

В аварийно-восстановительных работах задействованы 116 бригад энергетиков, 474 специалиста и 187 единиц техники.

К утру 27 февраля энергетики восстановили электроснабжение более 75% потребителей в 18 районах Тверской области.