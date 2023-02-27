В Твери мужчина лишился сбережений, продавая автомобиль

Мошенник обманул мужчину на 600 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратился 24-летний местный житель. Продавая автомобиль, мужчина лишился сбережений.

На объявление потерпевшего в Интернете откликнулся мужчина, который предложил для дальнейшего обсуждения условий сделки перейти в один из мессенджеров. Продавец согласился и в итоге был обманут аферистом на 600 000 рублей, которые он перевёл на чужой банковский счёт под предлогом якобы возврата суммы предоплаты.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Фигуранта ищет полиция.