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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 11:33

В Твери мужчина лишился сбережений, продавая автомобиль

Аферист обманул его на 600 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенник обманул мужчину на 600 000 рублей

Мошенник обманул мужчину на 600 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратился 24-летний местный житель. Продавая автомобиль, мужчина лишился сбережений.

На объявление потерпевшего в Интернете откликнулся мужчина, который предложил для дальнейшего обсуждения условий сделки перейти в один из мессенджеров. Продавец согласился и в итоге был обманут аферистом на 600 000 рублей, которые он перевёл на чужой банковский счёт под предлогом якобы возврата суммы предоплаты.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Фигуранта ищет полиция.